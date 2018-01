ONG desenvolve sapato que se adapta ao crescimento dos pés das crianças

Uma Organização Não Governamental (ONG) desenvolveu um modelo de sapatos que cresce ao ritmo dos pés das crianças. Existem três modelos que crescem até cinco vezes, experimentados pelas crianças da favela de Kibera, no Quénia.

“The Shoe that Grows”, à tradução “O Sapato que Cresce”, foram desenvolvidos especialmente para crianças pobres, de famílias carenciadas sem recursos para comprarem calçado para os filhos com alguma frequência, à medida que o pé vai crescendo.

Os três modelos existentes atualmente têm a capacidade de aumentar até cinco vezes, bastando, para isso, ajustar as fitas presentes no calçado.

Segundo a informação dada pela ONG, o material utilizado nesta criação é mais resistente que o do calçado normal, o modelo ideal para crianças que vivem nas áreas mais pobres do globo.

Até ao momento, esta inovação foi distribuída em países em desenvolvimento. O objetivo passa por preverir as crianças contra as doenças transmitidas pelo solo, causadas em muitas ocasiões por estas andarem descalças ou com calçado já gasto.