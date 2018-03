Nas Notícias “Olho para a tourada como um bailado”, assume Assunção Cristas Por

A atual líder do CDS, Assunção Cristas, expressou este sábado, em entrevista ao Expresso, a sua opinião sobre a prática de touradas em Portugal. “Olho para a tourada como um bailado”, admitiu.

Em entrevista ao Expresso, divulgada este sábado, por ocasião do congresso do partido, em Lamego, Assunção Cristas reconheceu que gosta de touradas, ainda que o tempo não lhe permita assistir a esses “programas”.

“Eu não assisto a touradas, mas eu gosto de touradas. (…) Não sou suficientemente aficionada. Tenho muito pouco tempo e tenho de escolher os programas a que vou ou não vou”, reconheceu.

No decorrer da entrevista, a líder centrista admitiu que “se pensar muito, muito, muito” talvez tenha pena dos animais.

“Eu olho para a tourada como uma expressão de cultura, olho para a tourada como um bailado”, admitiu.

Na mesma entrevista, Assunção Cristas afirmou que se vê como primeira-ministra, e recusou qualquer hipótese de acordo com o PS de António Costa.

Assunção Cristas foi este domingo reeleita presidente do CDS-PP, no 27.º Congresso do partido, em Lamego.

