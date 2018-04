Europa Oito ligações da Lufthansa relacionadas com Portugal canceladas devido a greve em aeroportos alemães Por

A greve de terça-feira em quatro aeroportos da Alemanha vai obrigar ao cancelamento de oito voos da Lufthansa com destino ou partida de Portugal, informou hoje fonte da empresa, que, no total, deixará de efetuar mais de 800 ligações.

Fonte oficial da empresa referiu à agência Lusa que dos voos programados entre Portugal e a Alemanha para terça-feira estão as ligações Lisboa-Munique, prevista para as 06:15 horas, Lisboa-Frankfurt das 12:05, Porto-Frankfurt das 12:25 e Faro-Frankfurt (15:30).

Da Alemanha para Portugal, registam-se os cancelamentos dos voos Frankfurt-Lisboa, das 09:15; Frankfurt-Porto das 09:45; Frankfurt-Faro (11:40) e da ligação Munique e Lisboa, previsto para as 07:45 horas.

A companhia prevê operar nove dos 12 voos previstos entre Portugal e a Alemanha e entre a Alemanha e Portugal sete dos 11 voos programados.

A transportadora pede aos passageiros que verifiquem na página www.lufthansa.com se os voos se vão realizar antes de se deslocarem para o aeroporto.

O grupo Lufthansa informou hoje que vai cancelar mais de 800 voos na terça-feira, metade dos previstos para esse dia, devido a uma greve do pessoal em quatro aeroportos na Alemanha, incluindo o de Frankfurt.

Os cancelamentos vão afetar cerca de 90 mil passageiros e dos 800 voos abrangidos 58 são ligações aéreas de longo curso, de acordo com a companhia aérea.

A Lufthansa publicou um novo horário para os voos de terça-feira e pediu aos passageiros para se informarem sobre a sua situação no ‘site’ da companhia e nas redes sociais Facebook e Twitter, prometendo ainda que vai dando informações aos que facilitaram os seus contactos.

Os passageiros cujos voos não tenham sido cancelados devem chegar aos aeroportos com maior antecedência porque se prevê uma espera maior.

A Lufthansa dá a possibilidade de se mudar, de forma gratuita, os voos de 10 de abril a partir dos aeroportos de Frankfurt e Munique para outros nos sete dias seguintes.

A diretora de pessoal da Lufthansa, Bettina Volkens, considerou a ação de protesto “inaceitável”.

O sindicato alemão do setor de serviços Verdi convocou uma greve para terça-feira nos aeroportos de Frankfurt, Bremen, Colónia e Munique para pressionar as negociações de um novo contrato coletivo, exigindo para 2,3 milhões de trabalhadores do setor público aumentos salariais de 6 por cento ou de pelo menos 200 euros mensais.

