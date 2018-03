Motores Ogier penalizado no Rali do México Por

Apesar de não colocar em causa o seu triunfo na terceira prova do Campeonato do Mundo da especialidade, Sebastien Ogier venceu o Rali do México com menos de 40 segundos de vantagem em virtude de uma penalização.

O Campeão do Mundo derrubou obstáculos na chicane da Power Stage e isso acabou por lhe custar uma penalização de 10 segundos. É verdade que Ogier não foi o único a quem isso aconteceu, mas o francês da M-Sport foi o único que afastou os primeiros obstáculos da chicane.

A formação de Malcom Wilson ainda argumentou que a chicane foi modificada da primaira para a segunda passagem, mas as fotos que a M-Sport apresentou reportaram-se a uma altura anterior à passagem do carro de segurança # 00, após o qual a organização reposicionou os obstáculos. A equipa apelou da decisão, pelo que a penalização está suspensa, mas isso em nada deverá alterar a hierarquia da prova, quer Sebastien Ogier vença o rali por 48 ou por 38 segundos.

Certo é que o francês sai do México no comando do Campeonato do Mundo de Ralis, com 56 pontos, mais quatro que Thierry Neuville, enquanto o quarto lugar de Andreas Mikkelsen no México lhe dá a terceira posição com 35 popntos, mais dois do que Kris Meeke, que subiu ao pódio na prova centro-americana.