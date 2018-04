Motores Ogier lidera na Córsega após o primeiro dia Por

Sebastien Ogier iniciou a Volta à Córsega ao ataque e assumiu o comando da prova, que é a primeira verdadeiramente em asfalto do Campeonato do Mundo da especialidade.

Composta por quatro especiais quase todas extensas, a primeira tirada viu o Campeão do Mundo ganhar vantagem desde a primeira classificativa – a primeira passagem pelo troço de Valle di Rostino (49 km) – ao ganhar quase uma dezena de segundos a Sebastien Loeb. Depois o francês da Citroën saiu de estrada na especial seguinte e o principal adversário de Ogier passou a ser Kris Meeke.

Em Pont de Castirla (13,5 km) o Campeão do Mundo ganhou mais dois segundos ao britânico, que ficava já a mais de 21s do francês da M-Sport Ford, e depois na segunda passagem por Valle de Rostino seriam mais 6,7s que Meeke perdia para o líder. Isso fez com Thierry Neuville ascendesse ao segundo posto, com o belga da Hyundai a terminar o dia a mais de meio minuto de Sebastien Ogier.

O prejuízo de Kris Meeke foi de mais de 38s no final da etapa, ainda que o britânico da Citroën esteja a pouco mais de cinco segundos de Neuville, mas também com igual vantagem sobre o quarto classificado, Ott Tanak, que foi nesta sexta-feira o melhor representante da Toyota.

Contudo o único piloto da marca japonesa a vencer uma especial foi Esapekka Lappi, que se impôs na derradeira classificativa do dia, a segunda passagem por Pont de Castirla, fechando o top cinco no final desta primeira etapa.

Atrás dos cinco primeiros Elfyn Evans, no segundo Fiesta WRC da M-Sport, e Dani Sordo, no segundo Hyundai i20 WRC, tiveram um dia consistente que ‘pagou’ com a sexta e sétima posições, enquanto Jari-Matti Latvala conseguia aproveitar problemas de Andreas Mikkelsen no seu Hyundai para terminar a tirada no oitavo posto.

Classificação após a 4ª PE

1º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford) 1h19m39,0s

2º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 33,6s

3º Kris Meeke/Paul Nagle (Citroën) + 38,7s

4º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 44,2s

5º Esapekka Lappi/Jane Ferm (Toyota) + 1m13,5s

6º Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford) + 1m13,8s

7º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 1m14,4s

8º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 1m25,0s

9º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 1m29,2s

10º Bryan Bouffier/Xavier Panseri (Ford) + 1m44,8s