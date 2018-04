Motores Ogier esperava uma oposição mais forte na Córsega Por

Depois do seu terceiro triunfo da temporada, Sebastien Ogier faz um balanço da sua deslocação à Córsega, onde, confessa, esperava uma oposição mais forte do que aquela que acabou por ter.

O Campeão do Mundo conquistou uma vantagem superior a 44 segundos no segundo dia de prova, e no último limitou-se a gerir essa diferença, terminando com mais de meio minuto sobre Ott Tanak. Por um lado isso deixou-o satisfeito, pois permitiu-lhe ‘cimentar’ a sua liderança na tabela classificativa, mas por outro surpreendeu-o.

“Estou bastante satisfeito. Foi um bom desempenho. Esperava que fosse bem mais duro. As diferenças habitualmente são menores, por isso foi uma boa surpresa conseguir uma tal diferença no começo. O resto do fim de semana não foi tão evidente, pois é sempre muito delicado gerir a vantagem e procurar não cometer erros”, confessou Ogier após aquela que foi a sua 43ª vitória no Campeonato do Mundo de Ralis.

Para além do triunfo o francês da M-Sport Ford ainda teve o bónus de conquistar três pontos extra pelo segundo tempo na ‘Power Stage’. E isso deixa-o com mais confiança para enfrentar a próxima prova do WRC, no final do mês na Argentina.

“Temos felizmente o carro que é preciso. Parece que estamos na direção certa e progredimos mais rapidamente que os nossos rivais. Conseguimos superar duas provas incríveis. Agora temos de continuar ao ataque. Estou certo que o apoio da Ford vai compensar. Este tipo de coisas levam sempre um pouco de tempo. O desenvolvimento foi um fator essencial na minha escolha de permanecer com a M-Sport, e estou contente por ver que o esforço compensou”, rematou Sebastien Ogier.