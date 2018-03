Motores Ogier aproveita percalços de Sordo e Loeb no México Por

Tudo o que podia correr mal aos adversários de Sebastien Ogier na segunda etapa do Rali do México aconteceu, e quase tudo que podia correr bem ao Campeão do Mundo também correu bem.

Dani Sordo e Sebastien Loeb, que lutavam pela liderança desde a primeira etapa, acabaram por ser vítimas de furos na famosa especial de Guanajuanito, depois de terem acertado numa pedra solta na estrada.

E se o espanhol da Hyundai conseguiu manter-se numa posição que lhe dá acesso ao pódio, o francês da Citroën, que assumira o comando do rali no começo do dia, perdeu dois minutos a trocar de roda, que dificilmente serão recuperáveis para que consiga um resultado entre os primeiros.

Tudo isto jogou a favor de Ogier, que comandava a perseguição aos dois primeiros e que se viu na liderança a quatro classificativas do final da tirada.

Contrariamente ao que sucedera na véspera, Kris Meeke não cometeu erros e também beneficiou dos percalços de Sordo e Loeb para se guindar à segunda posição e passar a ser o melhor representante da Citroën em prova, ainda que já a mais de meio minuto do novo líder da prova.

Andreas Mikkelsen também teve uma atuação isenta de erros, mas perdeu algum tempo para Ogier e Meeke, e isso explica a quarta posição. No entanto o norueguês continuou a ser o segundo melhor homem da Hyundai, face aos erros acumulados por Thierry Neuville, o líder do campeonato, que passou a ocupar a sexta posição, atrás do desafortunado Sebastien Loeb.

Depois dos abandonos de Jari-Matti Latvala e Esapekka Lappi no segundo dia de prova, foi a vez da Toyota também perder o concurso de Ott Tanak nesta etapa, devido a problemas no seu Yaris WRC. Uma prova para a equipa de Tommi Makinen esquecer, ainda que Latvala e Lappi tenham regressado à competição, mercê da regra ‘Rally 2’, de moto a tentarem ‘salvar’ alguns pontos para a marca japonesa.

Classificação após PE 19

1º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford) 3h25m03,1s

2º Kris Meeke/Paul Nagle (Citroën) + 35,9s

3º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 46,8s

4º Andreas Mikkelsen/Anders Jaegger (Hyundai) + 1m28,4s

5º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Citroën) + 2m19,7s

6º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 4m44,6s

7º Pontus Tidemand/Jonas Andersson (Skoda) + 9m24,2s

8º Gus Greensmith/Craig Parry (Ford) + 15m06,8s

9º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 15m59,6s

10º Pedro Heller/Pablo Olmos (Ford) + 21m43,0s