Apresentações/Novidades Ofensiva Toyota com o novo RAV 4

O Salão de Nova York foi escolhido por várias marcas para lançamentos estratégicos em termos de marcado, como é o caso da Toyota com o novo RAV4.

Este SUV da marca japonesa, que deverá chegar ao mercado no próximo ano, parece ter atingido um estatuto que não tinha, adotando na sua conceção a TNGA – Toyota New Global Achitecture – que tinha sido estreada na mais recente geração do Prius. Uma estética que alinha com os novos motores que equipa este ‘crossover’, caracterizado por amplas dimensões e linhas compactas.

A distância entre eixos cresceu três centímetros em relação ao anterior RAV4. Algo que está diretamente ligado ao espaço a bordo, onde a concorrência também oferece habitáculos generosos. Isto apesar de até diminuir em comprimento (ainda que meio centímetro).

Simultaneamente a linhas mais agressivas, o novo Toyota RAV 4 propõe uma pintura a duas cores, seguindo uma tendência no segmento de mercado a que se destina. As óticas esculpidas na dianteira são definidas pela grelha trapezoidal, com uma linha de cintura reta que se prolonga até aos pilares traseiros, cuja inclinação e linha serve para definir as extremidades das novas óticas. Estas enquadram-se numa secção posterior que poderíamos classificar como o elemento mais europeu do seu conjunto.

Mas se o exterior saiu um pouco daquilo a que a Toyota nos habituou, o mesmo já não se pode dizer do interior, que se mantém sóbrio, ainda que recorrendo a materiais de qualidade, com alguma perfusão de elementos metálicos. Um ambiente que enquadra bem o ecrã tátil central de sete polegadas, que inclui o sistema media Entune 3.0, compatível com Apple Car Play e Amazon Alexa.

Entre o equipamento de série do novo RAV4 contam-se o sistema de som JBL de 800 watts e um novo retrovisor interior que exibe as imagens capiatas pela câmara traseira. Mas também não faltam outros itens, como o Toyota Safety Sense, que inclui o aviso de colisão frontal com deteção de peões e travagem autónoma de emergência, o ‘cruise control’ dinâmico, o aviso de transposição involuntária da faixa de rodagem com correção de direção – o Lane Tracing Assist, uma novidade na gama – e faróis máximos automáticos. As novas jantes de 19 polegadas já são um opcional.

Tratando-se de um ‘crossover’ não se pode ser muito exigente com o novo RAV4 no que a fora de estrada diz respeito. Ainda assim os melhoramentos operados, com vãos mais curtos e um novo sistema de tração integral, permite algumas ‘aventuras’ no monte. Para isso também muito contribui a repartição de potência de 50% em cada eixo, bem como a divisão de binário entre as rodas do lado direito e esquerdo.

Na versão híbrida do modelo haverá um sistema de tração específico, denominado AWD i-Hybrid, que garante até 30% mais binário para o eixo traseiro, o qual surge acoplado a um motor elétrico.

Os motores do novo RAV 4 são conhecidos. O primeiro é um 2.0 litros, que não será vendido em Portugal, enquanto o outro é um 2.5 litros. Este quatro cilindros servirá também de base para a variante híbrida, anunciando uma maior eficiência, ainda que a Toyota não anuncie a sua potência. Apenas que estará acoplado a uma transmissão CVT.