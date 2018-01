Ofensiva militar turca faz quase 80 mortos em três dias na Síria

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) revelou, esta segunda-feira, que a ofensiva militar turca presente no nordeste da Síria provocou quase 80 mortos desde sábado.

“Os ataques aéreos turcos e os confrontos mataram 26 combatentes no campo curdo”, referiu Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH, acrescentando ainda a morte de 22 civis nos bombardeamentos das forças armadas da Turquia.

Os bombardeamentos de retaliação dos curdos contra o território dos rebeldes sírios apoiados pela Turquia mataram dois civis e 19 combatentes, enquanto existem “nove corpos” por identificar.

O exército turco lançou no sábado uma operação de grandes dimensões sobre o enclave curdo de Afrine, batizada de “Ramos de Oliveira”.

Os alvos dos ataques são as Unidades de Proteção do Povo Curdo (YPG), uma milícia curda considerada por Ancara uma extensão na Síria do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que combate as autoridades turcas desde 1984.

Criticados pelo apoio as Forças Democráticas Sírias (FDS), os Estados Unidos apelaram à “contenção” da Turquia, apesar de reconhecerem, por parte do secretário de Estado Rex Tillerson, a legitimidade dos turcos em se protegerem.

Segundo os responsáveis curdos, o enviado especial norte-americano para a coligação internacional “anti-jihadista”, Brett McGurk, está num cantão curdo do norte da Síria, onde irá discutir a ofensiva turca a Afrine com as Forças Democráticas Sírias.

