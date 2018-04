Motores Ofensiva da Veloso Motorsport no Campeonato de Espanha de GT com Maserati Por

A grande novidade do ano da Veloso Motorsport para 2018 será a presença de Patrick Cunha e Jorge Rodrigues no Campeonato de Espanha de GT com um Maserati GranTurismo MC GT4.

O piloto de Braga, que tem competido nos últimos anos no Campeonato Nacional de Velocidade Turismos, muda assim a ‘agulha’, num projeto em que está também envolvido Jorge Rodrigues.

A estreia da dupla nortenha no CER-GT acontecerá no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, dentro de uma semana, sendo que as ambições para já são as de conhecer melhor o carro italiano e ganhar experiência.

“Estou muito satisfeito por poder voltar às pistas depois de um ano em que estive parado. Esta parceria com o Patrick surgiu em boa hora e vai-nos permitir disputar a totalidade do CER-GT, onde esperamos ter uma palavra a dizer na luta pelas vitórias na Categoria GT4. Estamos motivados e mesmo sabendo que esta primeira prova, uma corrida de duas horas, será como que o nosso primeiro teste a sério, queremos dar o máximo e começar a competição com o pé direito”, refere Jorge Rodrigues.

Já Patrick Cunha está entusiasmado com este novo desafio: “É bom estar de regresso às provas de GT depois de um ano muito difícil para mim nos TCR em Portugal. O Jorge tinha este carro parado e em conjunto conseguimos montar um projecto interessante, para uma época que se adivinha muito disputada e para a qual estou motivado”.

“Sabemos que esta primeira prova não vai ser fácil, isto porque para além de não conhecermos os adversários, eu no meu caso não conheço ainda o carro e se não conseguirmos fazer nenhum teste antes do fim-de-semana, será nos treinos livres que tomarei contacto com o Maserati. Confio na grande capacidade da Veloso Motorsport para nos ajudar a encontrar rapidamente as melhores afinações e com isso conseguirmos ser competitivos desde a primeira hora”, acrescenta o piloto bracarense.