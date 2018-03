Desporto “Ocultámos informação que devíamos ocultar”, diz FC Porto sobre fatura do Estoril Por

Depois de ter confirmado que o FC Porto tinha feito um pagamento ao Estoril, poucos dias antes de as equipas se defrontarem, por causa de uma dívida que estaria pendente, Francisco J. Marques disse não ter autorização da administração portista para enviar uma cópia da fatura detalhada à comunicação social.

Segundo a revista Sábado, que cita uma conversa telefónica tida com o dirigente portista, Francisco J. Marques disse não ter autorização para enviar uma cópia da fatura para a comunicação social perceber melhor o documento.

“Não vamos enviar o documento. Não envio, a não ser que a administração o autorize”, disse Francisco J. Marques à Sábado.

Sobre o documento que foi mostrado no Porto Canal e que tem dados ocultos, o dirigente portista salienta que “a única coisa que foi ocultada foram os números de contas, o nome do funcionário da contabilidade”.

À Sábado, Francisco J. Marques explicou ainda as razões que levaram o clube a ocultar certos dados.

“Ocultámos a informação que achámos que devíamos ocultar. Não ocultámos a informação que queríamos tornar pública, que era relativamente às datas. Você pode achar que estamos a mentir.”

Tudo começou com uma notícia vinda a público de que tinha dado entrada na Procuradoria-Geral da República (PGR) uma denúncia anónima a revelar suspeitas de compra do resultado no jogo dos dragões com o Estoril.

A PGR confirmou que recebeu uma queixa e Francisco J. Marques reagiu com ironia à situação, logo na quinta-feira, dia em que o FC Porto, durante a tarde, emitiu um comunicado a negar que tivesse comprado o resultado.

Já durante a noite, coube a Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos azuis e brancos, confirmar que tinha sido feita uma transferência de dinheiro para os cofres do Estoril mas havia uma dívida antiga, que os dragões quiseram saldar.

No duelo, os portistas venceram por 3-1, depois de estarem a perder por 1-0, quando o jogo foi interrompido.

