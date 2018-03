Local Obras da Ponte D. Amélia geram confronto institucional Por

O autarca de Salvaterra de Magos disse continuar à espera de um documento da Infraestruturas de Portugal, a propósito da segurança da Ponte D. Amélia, tendo ficado a conhecer o mesmo pela… rádio.

As câmaras do Cartaxo e de Salvaterra de Magos alertaram para a necessidade de obras na Ponte D. Amélia, mas a empresa pública garantiu que não são precisas.

Recorde-se que o aumento do caudal do Tejo, motivado pelo agravamento do tempo, levou à interdição do trânsito na Ponte D. Amélia, que liga os concelhos de Cartaxo e Salvaterra de Magos, por suspeita de problemas num pilar.

As autarquias justificaram a decisão com a necessidade de aferir a segurança da estrutura, que estaria a necessitar de obras. Mas a Infraestruturas de Portugal (IP) tem outra visão, entrando em guerra com os dois municípios.

Num programa da TSF, o presidente da IP, António Laranjo, salientou que qualquer obra teria de ser executada pelas duas autarquias, uma vez que a Ponte D. Amélia, não faz parte da rede rodoviária nacional sob a jurisdição da empresa.

“Há mais de 25 anos que está na jurisdição das câmaras municipais”, insistiu o responsável.

Nas mesmas declarações, António Laranjo garantiu que a ponte não tem problemas estruturais. Foi assim que Hélder Esménio, presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, ficou a saber.

“Ficámos muito satisfeitos que o presidente da IP tenha garantido, ainda que através da comunicação social, que não há problema nenhum”, picou o autarca, em declarações também à TSF.

O edil de Salvaterra de Magos aproveitou para lembrar que continua a aguardar os relatórios técnicos solicitados à IP “há várias semanas”, sem os quais não será possível reabrir a Ponte D. Amélia ao trânsito.

“Vamos esperar pela comunicação da IP. Tratou-se de uma declaração a um órgão de comunicação social, vamos de imediato mandar uma carta para o presidente da IP e para o senhor ministro pedindo a maior urgência no envio dessa informação”, acrescentou Hélder Esménio.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar