Motores Objetivo cumprido para Ricardo Leal dos Santos na Baja de Loulé Por

Terminar era o objetivo de Ricardo Leal dos Santos na Baja TT de Loulé, e o piloto de Coimbra fê-lo com distinção ao concluir a prova no sétimo posto.

Num regresso duplo, uma vez que Leal dos Santos foi acompanhado por João Luz, a equipa fez bom uso da oportunidade que lhe foi dada ao usar a Nissan Navara em que habitualmente compete Miguel Casaca, já que só uma penalização de 30 minutos a afastou de um mais que provável topo cinco.

Fotos: AIFA

Nesta segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno nem tudo foram facilidades para Ricardo Leal dos Santos, pois debateu-se com problemas no desembaciador da Nissan no primeiro dia e de direção no segundo, obrigando a uma substituição daquele órgão mecânico que acabou por estar na origem da penalização sofrida.

Ainda assim o piloto de Coimbra faz um balanço positivo desta participação: “O objetivo foi cumprido, apesar dos diversos percalços que condicionaram o nosso andamento, sem os quais poderíamos eventualmente ter conquistado a quinta posição. O importante era participar, tentar fazer o melhor e divertir-me com o meu grande amigo João Luz com quem já não fazia uma corrida há mais de dois anos”.

“Tivemos de facto a infelicidade de no primeiro dia o desembaçiador ficar avariado e com a visibilidade que, por vezes, era nula sentimos extremas dificuldades em manter o carro em prova, o que nos fez perder bastante tempo. No segundo dia ainda andámos bastante bem, estávamos a fazer um bom tempo, mas a dada altura começámos a sentir que havia um problema”, explica Leal dos Santos.

“Verificou-se que era a caixa de direção, uma parte mecânica extremamente complicada de se mudar: no Dakar chega a ser uma operação para uma noite, mas a equipa da ARC esteve fantástica e fez esta operação em apenas uma hora, o que mesmo assim, implicou uma penalização de meia hora. No derradeiro setor, já com tudo operacional, conseguimos finalmente divertimo-nos. Ultrapassámos uma dúzia de concorrentes e sem problemas mecânicos, andámos bastante bem, o que nos fez terminar no sétimo lugar”, conclui o piloto de Coimbra.