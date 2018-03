Motores Objetivo cumprido para José Pedro Fontes Por

Apesar de ter sido apenas 10º da classificação geral do Rali dos Açores e o quarto melhor português em prova, José Pedro Fontes sai da ilha de São Miguel com a sensação do ‘dever’ cumprido.

Fontes e Paulo Babo deslocavam-se a esta segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis e primeira do ‘Europeu’ da especialidade com a intenção de recolher bons pontos, corolário de uma boa preparação em testes. A dupla do Citroën Vodafone Team desejava ter podido conseguir um resultado um pouco melhor, mas atendendo à natureza da prova açoriana e à forte concorrência presença acabou por ser impossível fazer melhor.

Fotos: AIFA

Ao longo do evento José Pedro Fontes também quis continuar a ganhar ritmo, já que se tratou apenas da sua segunda prova após uma paragem de oito meses, na sequência do acidente sofrido no Rali de Portugal 2017, “e assim estar melhor preparado para a próxima prova, e aí sim conseguir mais pontos para o campeonato.

Depois do 13º posto do segundo dia da prova insular, o piloto do Porto sabia que podia ganhar algumas posições na classificação geral, apesar de vir a conhecer dificuldades reservadas pela dupla passagem pelas exigentes especiais de Graminhais e Tronqueira.

“Para mim foi importante realizar esta prova. Era fundamental voltar a andar em ritmo competitivo. Paralelamente ainda garantimos o 10º posto e conseguimos fazer bons tempos, o que nos deixa ainda mais confiantes para o próximo embate”, referiu José Pedro Fontes em jeito de balanço.

O Campeonato de Portugal de Ralis faz agora uma pausa de cerca de um mês para regressar com o Rali de Mortágua, terceira prova do ano, a disputar nos dias 27 e 28 de Abril, com organização do Clube Automóvel do Centro.