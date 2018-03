Motociclismo “Objetivo cumprido” para António Maio Por

A temporada não podia ter começado melhor para António Maio no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, já que dominou a competição de motos da Baja TT do Pinhal.

Para o Campeão Nacional esta foi a forma ideal de iniciar a defesa do títiulo, pois para além de ganhar fê-lo imprimindo um ritmo rápido do começo ao fim da prova da Escuderia de Castelo Branco.

“Terminar com uma vitória logo na primeira prova do Campeonato foi excelente. A competição foi bastante exigente ao nível da concentração e também muito traiçoeira, com muitos perigos, devido ao piso muito escorregadio por causa chuva. Tentei imprimir um ritmo constante do princípio ao fim, o que surtiu efeito. O meu objetivo era terminar a prova com 25 pontos. Objetivo cumprido”, analisa António Maio.

“Ganhar esta prova sem qualquer percalço, sem quedas foi bastante bom. Não tive problemas na mota, a Yamaha portou-se bem como sempre e só posso dizer, que foi uma excelente corrida”, refere ainda o piloto da Yamaha Fino Motor Racing.

A equipa de Federico Fino ainda teve em Bernardo Megre um piloto em destaque, pois foi terceiro da classificação geral absoluta e da classe TT1, que poderia ter ganho se não fosse uma penalização de sete minutos atribuída no final do segundo setor seletivo, por incumprimento do controlo de velocidade.