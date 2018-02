O novo normal?

O mundo continua um lugar em que que já nada é garantido. O mais absurdo pode acontecer, e as regras que se aplicavam antes deixam de ser aplicáveis, ou seja o termo de comparação desce. Observe-se o que se passa nos Estados Unidos.

O que faz com que atitudes como a que teve um dos ministros de Theresa May.

O ministro em questão atrasou-se para uma sessão de perguntas no Parlamento, deixando os parlamentares sem ter a quem colocar a questão. Em plena sessão parlamentar, o ministro pediu desculpa pelo atraso e anunciou que pedir desculpa não era suficiente e anunciou a sua demissão. Abandonando o local, e deixando atrás de si dezenas de parlamentares espantados e a discordarem da demissão do ministro, tanto conservadores como trabalhistas. Theresa May já anunciou que não aceitava o pedido de demissão.

Depois de várias demissões de ministros, deve ter sido um alívio para a primeira ministra britânica ter uma situação como aquela para resolver.