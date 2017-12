Mundo O maior avião anfíbio do mundo com o objetivo de combater incêndios (com vídeo) Por

O maior avião construído com capacidade para pousar e levantar na água, o AG600, realizou este domingo o primeiro voo, na China, com a duração de uma hora.

A agência noticiosa chinesa Xinhua dá conta de que o AG600 realizou este domingo o primeiro voo, um ano e meio após estar concluído e oito anos depois de o projeto ter sido iniciado.

Projetado na China, o maior avião anfíbio do mundo atravessou os céus às 9:39 horas, descolando do aeroporto civil de Jinwan, em Zhuai, uma cidade no sul do país.

Em abril, aquando da realização de testes no terreno, foi reconhecido que o avião não se encontrava nas condições ideias para voar, tendo sido adiado até hoje.

O voo de inauguração do Ag600 durou cerca de uma hora.

A empresa responsável pelo seu desenvolvimento, a Aviation Industry Corporation of Chine (AVIC), este avião tem uma dimensão semelhante ao de um Boeing 737 e é o maior com a capacidade de deslocar e pousar na água.

Os 36,9 metros de comprimento, aliado a uma extensão das asas de 38,8 metros fazem deste aeronave um instrumento fundamental nas operações de resgate e combate a incêndios.

À margem das particularidades físicas do avião, este é capaz de recolher 12 toneladas de água em apenas 20 segundos e tem uma autonomia de voo de 12 horas ou 4 500 quilómetros. Além disso, consegue atingir uma velocidade cruzeiro de 500 quilómetros por hora.

“O bem-sucedido primeiro voo, que durou cerca de uma hora, faz da China um dos poucos países com capacidade para desenvolver um avião anfíbio de grandes dimensões”, explicou Huang Lingcai à agência Xinhua, ele que é o designer chefe do AG600.

Tido como uma ferramenta de combate aos incêndios e de operações de resgate, a imprensa internacional classica ainda o AG600 como um passo importante da China no desenvolvimento do seu equipamento militar.

Veja o vídeo de apresentação do AG600, o maior avião anfíbio do mundo.

