Desporto Nuno Saraiva defende Bruno de Carvalho após ‘ameaça’ de demissão Por

Um dia depois de Bruno de Carvalho ter ‘ameaçado’ deixar o clube, Nuno Saraiva recorreu às redes sociais para sair em defesa do presidente do Sporting. “Não podemos alienar aquele a quem devemos o facto de hoje ainda termos e sermos Sporting”, escreveu.

A Assembleia-Geral do Sporting, neste sábado, ficou marcado pelo abandono do presidente a meio da sessão, acompanhado de uma ameaça de demissão do cargo.

Em causa estava a insatisfação de alguns sócios presentes relativamente a dois pontos da ordem de trabalhos, nomeadamente no que diz respeito à alteração de estatutos e ao regulamento disciplinar.

O diretor de comunicação dos leões, Nuno Saraiva, saiu hoje em defesa de Bruno de Carvalho, com uma longa publicação nas redes sociais onde comenta o trabalho desenvolvido até então pelo presidente.

“É certo que não há insubstituíveis. Mas, com franqueza, não podemos, em nenhuma circunstância, alienar aquele a quem devemos o facto de hoje ainda termos e sermos Sporting Clube de Portugal!”, escreveu.

“Ao longo destes 5 anos, sem quaisquer hesitações, Bruno de Carvalho tem-se batido pela defesa intransigente dos superiores interesses do Sporting e pela verdade desportiva em todas as suas dimensões, denunciando todos os esquemas e compadrios que, ao longo dos anos, foram destruindo o futebol português – vouchers, emails, jogos para perder, etc”, enumerou ainda.

Na longa publicação, Nuno Saraiva apela à união do universo sportinguista em defesa do clube.

“É tempo de, de uma vez por todas, deixarmos de ter complexos, e nos mobilizarmos de forma militante pela defesa do Sporting. É tempo de, de uma vez por todas, percebermos as razões do porquê de hoje, o Sporting ser ouvido, respeitado e temido, nos planos nacional e internacional”, conclui.

