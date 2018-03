Motores Nuno Matos está a preparar um novo projeto Por

Depois de ter competido aos comandos de um Opel Mokka Proto, Nuno Matos está a preparar um nobo projeto que passa por participar no Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno.

O Campeão Nacional de 2016 deverá alinhar nas primeiras provas da temporada ainda com o Mokka Proto, e tendo como navegador Pedro Marcão, que o acompanhou na edição 2017 da Baja Portalegre 500. Assim o piloto alentejano estará à partida da Baja do Pinhal ainda com o Opel.

“2018 vai ser um ano de transição. Vou participar nas primeiras provas do campeonato com o Opel Mokka Proto e quero tirar o máximo partido da minha experiência e do imenso potencial que o carro tem. É uma máquina excelente que deu provas da sua fiabilidade e consistência ao logo das inúmeras provas que fiz com ela”, explica Nuno Matos.

“No entanto, está na altura de dar o salto para novas aventuras e este projecto que vou iniciar agora é muito aliciante. Tenho a certeza que será uma aposta de futuro com a qual pretendo alcançar bons resultados. Quero ainda deixar o meu agradecimento aos patrocinadores que nos apoiam neste projeto. Sem eles não seria possível desenvolver esta ideia e é graças ao seu apoio que conseguimos progredir”, acrescenta o piloto de Portalegre.