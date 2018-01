Nacional Nuno Graciano: “Faz-se de conta que a violência doméstica não acontece” Por

Nuno Graciano falou sobre a desigualdade de género, na conversa com Daniel Oliveira para o Alta Definição. O apresentador condenou ainda a pouca atenção que se dá em Portugal à violência doméstica.

As opiniões, fortes, de Nuno Graciano marcam o novo vídeo promocional da entrevista, a ser emitida amanhã, pelas 14h00.

“A violência doméstica continua a ser uma coisa que as pessoas fazem de conta que não acontece”.

Nuno Graciano comentou ainda a desigualdade de género, garantindo que em Portugal as mulheres são malratadas.

“As mulheres neste País são maltratadas, continuam a ser maltratadas. Discriminadas em tudo. Ninguém a mim me vai explicar como é que, com as mesmas características profissionais e o mesmo cargo, um homem ganha mais do que uma mulher”.

