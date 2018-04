Motores Nuno Batista preparado para arranque de época em Valência Por

Fazendo parte do esforço da Veloso Motorsport no Campeonato de Espanha de Resistência GT (CER-GT), Nuno Batista vai reencontrar-se com Pedro Marreiros aos comandos do Porsche 911 GT3 Cup.

Numa competição tão disputada como é p CER-GT, o piloto do Porto e o seu companheiro de equipa têm a vantagem de conhecar alguns dos traçados que o campeonato visita, nomeadamente o de Barcelona, para além do Porsche que ambos já partilharam no passado.

A prova do próximo fim de semana disputa-se no Circuito Ricardo Tormo, onde Nuno Batista espera poder começar o ano com um bom resultado: “Esta foi uma época que preparamos com o máximo cuidado e para o qual partimos com ambições elevadas. Queremos ser campeões entre os GT da nossa classe, objetivo que penso podermos atingir”.

“Estamos moralizados depois dos bons tempos conseguidos nos testes de pré-temporada e acreditamos fortemente na qualidade da equipa para nos entregar sempre um carro no topo das suas performances. Esta primeira corrida, sendo uma prova de resistência, vai exigir de nós a máxima concentração e cuidado para chegarmos ao fim de duas horas na posição que desejamos”, acrescenta Nuno Batista.