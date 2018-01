Nas Notícias “Nunca percebi como se é político nacional sem experiência autárquica”, diz Marcelo Por

O Presidente da República elogiou o poder local deixando um barrete para ser vestido por muitos deputados e altos dirigentes partidários. “Nunca percebi como era possível ser-se político nacional sem se ter experiência autárquica”.

Discursando na sessão de abertura do XVI Congresso da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), a decorrer em Viseu, Marcelo Rebelo de Sousa recomendou um ‘estágio’ nos órgãos autárquicos a todos os que ambicionam um papel político a nível nacional.

“Essa experiência é fundamental. Nunca percebi, aliás, como era possível ser-se político nacional sem se ter experiência autárquica”.

É no poder local que os políticos adquirem “a noção do que é o quotidiano, do que é 24 horas por dia ter apelos para a resolução de problemas concretos, específicos e complexos”, insistiu.

