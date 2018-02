Desporto “Eu nunca gostei de ser carneiro”, diz Octávio Por

Octávio Machado teceu duras críticas a Bruno de Carvalho, durante o programa ‘Golos’, da CMTV, emitido neste domingo. “Ainda há um líder maior que Bruno de Carvalho: Vale e Azevedo. Vamos ver os custos disto…”, diz o antigo responsável leonino, recorrendo à ironia.

“O Sporting está em risco de perder o seu grande líder. O Sporting já fez transferências de treinadores, de jogadores, e eu penso que vai acontecer a grande transferência. Os clubes europeus de grande nomeada, e chineses também, estão dispostos a abrir os cordões à bolsa para contratar o grande gestor falhado. Penso que a SAD, ou abre a pestana e aumenta o vencimento e coloca uma cláusula de 300 milhões, corre o risco de perder o grande líder. Já há um português que está no Paris Saint-Germain. E face ao currículo deste grande gestor, não me admiraria na da que os clubes europeus façam esta contratação”, ironizou Octávio Machado, na CMTV, num programa onde arrasou Bruno de Carvalho.

O antigo diretor do futebol dos leões considera que o presidente do Sporting “já prometeu o Céu, mas quem lhe deu o Céu foi o clube”.

E aponta responsabilidades diretas ao presidente.

“Ao não contratar o Cervi, o Marega, o José Sá e o Danilo, o Sporting perdeu 100 milhões. Ele é um profissional, mas ninguém lhe pede responsabilidades”, defende.

Já o apelo ao boicote também pode ter consequências, de acordo com Octávio Machado.

“Depois de assinar um contrato maravilhoso com a NOS, Bruno de Carvalho está a boicotar as audiências. E os investidores vivem da publicidade das marcas. Estou preocupado. E mais preocupado estou com a UEFA. Se isto chega à UEFA, que protege os seus investidores… Isto viola todos os princípios e pode custar caro”, afirmou Octávio Machado.

“No meu tempo, os presidentes de clubes falavam ‘automovelmente bem’ e tinham ‘inteligência de carteira’, isto é, tinham dinheiro deles, conta bancária deles, financiavam o clube, tinham aval dos bancos! Andavam em carros topo de gama, mas era deles, pagavam jantares e almoços, mas com dinheiro deles, agora não! Agora são zés-ninguéns, têm grandes ordenados das SAD, andam em carros topo de gama das SAD, têm cartões dourados (que pagam almoços e jantares) das SAD e viajam em serviço pagos pelas SAD. E por amor clubístico! Amor clubístico são aqueles que estão na bancada, que pagam para lá estar…”.

Octávio não teme que seja expulso do clube. “Estou a dizer alguma mentira?”, pergunta, para se defender.

“Mas há alguém que siga o que o Bruno de carvalho diz? Mas alguém abdica da sua liberdade?! Vamos ser todos catequizados, para idolatrar uma personagem, o grande líder… Eu falo verdade. Eu sou Stromp com muita honra! Eu nunca gostei de ser carneiro. Comigo não dá”

A participação de Octávio neste programa da CMTV resume-se a uma lista de acusações Bruno de Carvalho, com frases fortes.

