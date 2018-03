Nas Notícias Número de casos com sarampo sobe para 70 Por

A Direção-Geral de Saúde (DGS) informou este domingo o aparecimento de mais um caso confirmado de sarampo, perfazendo um total de 70. Desses, 24 pessoas estão curadas e não há registo de internamentos.

Além da confirmação de 70 casos, há ainda 148 casos suspeitos.

A grande maioria dos infetados são profissionais de saúde, ligados ao hospital de Santo António, no Porto.

De acordo com a DGS, há também 29 casos que continuam em investigação.

Do total de infetados, todos eles adultos, 14 por cento não estavam vacinados e nove por cento não tinham a vacinação completa.

A DGS recorda que a transmissão deste vírus é feita através do contacto direto com as gotículas infecciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou respira.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, avançados esta semana, dois terços dos casos positivos de sarampo do atual surto são de profissionais de saúde com as duas doses necessárias da vacina.

