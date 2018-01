Nas Notícias Novos horários da Autoeuropa arrancam hoje Por

Os novos horários para os trabalhadores da Autoeuropa começam, nesta segunda-feira.

A partir de hoje, arranca o horário transitório, no qual a empresa pretende que os funcionários trabalhem ao sábado, dia que será pago como um dia normal mas acrescido com um aumento de 100 por cento.

Depois de rompidas as negociações entre a administração da empresa e a Comissão de Trabalhadores, a administração da fábrica de Palmela admite pagar ainda 25 por cento mediante objetivos de produção trimestral.

Nos novos horários da Autoeuropa estão previstos quatro fins de semana completos.

Além disso, os funcionários vão ter um período de dois dias consecutivos de folga em cada dois meses para cada trabalhador.

Os novos horários têm feito correr ‘muita tinta’, com a mais recente polémica a estar relacionada com o pagamento por parte do Estado das creches aos sábados aos filhos dos funcionários da fábrica.

