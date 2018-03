Apresentações/Novidades Novo Volkswagen Touareg reflete renovação Por

A Volkswagen escolheu a China para apresentar a terceira geração do Touareg. Um SUV que será uma das grandes apostas da marca alemã.

Não se trata apenas de uma ‘lavagem de cara’, pois a Volkswagen transformou o modelo a todos os níveis, a começar desde logo pela plataforma que utiliza, pois recorreu à MLB, que permite uma redução do peso total do conjunto de 106 kg relativamente à segunda geração do Touareg. Isso foi possível graças à utilização de 48% de alumínio e 52% de aço de alta resistência.

Ao mesmo tempo o novo SUV de Volfsburgo também chega ao mercado com novidades em termos mecânicos bastante relevantes, com um eixo traseiro direcional ou suspensões pneumáticas adaptativas. Isto acompanhado com um visual apelativo, que exterior quer interiormente.

Na secção dianteira do novo Touareg percebemos a assinatura de design que preside à atual gama da Volkswagen, nomeadamente no conjunto de grelha e óticas, ainda que o perfil o aproxime esteticamente de outras criações de marcas do Grupo. Mas são linhas que já haviam sido vistas no modelo Arteon. Simples e suaves, numa palavra, consensuais.

Também na secção dianteira se destacam as luzes com tecnologia Matrix-LED, que recorre a um total de 128 LED por ótica, enquanto atrás a nova assinatura luminosa aproxima-se bastante da anterior geração do SUV alemão.

Esta qualidade percebida no exterior tem correspondência no habitáculo deste Touareg de terceira geração, com as linhas retilíneas da consola central a jogar bem com o restante design do painel, caracterizando-se, sem surpresa, pela boa qualidade dos materiais empregues.

Não falta também a bordo um conjunto de ‘infotainement’ que faz jus a outro equipamento tecnológico direcionado à condução, como ecrã de 15 polegadas que serve o sistema Active Info Display cem por cento digital, com conectividade a vários dispositivos móveis, sejam eles android ou não.

Obviamente que SUV ‘premium’ que se preze tem de ter motrização à altura, sendo que no novo Touareg hyaverá duas opções para o motor 3.0 TDi, com 230 e 281 cv, para além do gasolina 3.0 TSi de 335 cv, sendo que futuramente é provável que venha a dispor do V8 TDi que já serve o Audi SQ7, que anuncia 415 cv de potência. O mesmo se pode dizer de uma variante híbrida que não chegará ao mercado português no primeiro trimestre de 2019, como sucederá com as variantes 3.0 TDi e 3.0 TSi.