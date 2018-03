Fórmula 1 Novo procedimento de partida não preocupa Fernando Alonso Por

Nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 que decorrem em Barcelona os pilotos simularam um novo procedimento, quando uma corrida recomeça com grelha com pneus usados depois de uma paragem com bandeira vermelha.

Após a experiência Romain Grosjean demonstrou a sua preocupação com o procedimento: “É como guiar com pneus de seco na chuva. Com a borracha antiga o carro fica incontrolável. Estou preocipado com a segurança. O recomeço poder ser o caos e bastante perigoroso”. O francês da Haas disse mesmo que iria falar com o líder da associação de pilotos (GPDA) e com o Diretor de Prova, Charlie Whiting, fazendo-lhes ver o que o preocupava no novo procedimento.

Não obstante as preocupações de Grosjean, Fernando Alonso não alinhou pelo mesmo diapasão: “Não vejo quaisquer problemas. Claro que quando a pista está fria temos de nos concentrar mais em aquecer os pneus, mas é o mesmo para todos”.

O espanhol da McLaren também não parece dar muita importância a outra preocupação de Romain Grosjean; o halo. Mas aí o inconveniente do francês tem a ver com a identificação dos pilotos, que de facto se torna mais complicada com a interferência do novo dispositivo de proteção do cockpit. “Talvez tenhamos de trabalhar no design. Poderemos talvez pintá-lo com as cores do capacete. Temos de pensar nisso”, observou o gaulês.