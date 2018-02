Fórmula 1 Novo Mercedes W09 EQ já roda em Silverstone Por

O nome é mais comprido do que é habitual num monolugar de Fórmula 1, mas W09 EQ Power+ foi o nome que a equipa Mercedes deu ao seu carro para a época de 2018.

A nova ‘arma’ dos Campeões do Mundo rodou já sem Silverstone pelas mãos de Valtteri Bottas, para a ação de filmagens agora prevista pelos regulamentos. O finlandês, Vicecampeão do Mundo, não é o único a sentar-se a bordo do novo monoposto, já que da parte da tarde é a vez de Lewis Hamilton poder conhecer o novo carro, que já ostenta o obrigatório halo e que já não possuiu a ‘barbatana de tubarão’ no dorso do capot do motor.

