Novo McLaren deixa Fernando Alonso otimista

Apesar de ter passado maus momentos na época passada, Fernando Alonso parece estar noutro estado de espírito na forma de abordar a nova temporada de Fórmula 1.

O facto da McLaren se ter visto ‘livre’ dos motores Honda e passar a contar com os propulsores da Renault, e também a possibilidade de ter tomado um primeiro contacto com o novo MCL33 em Silverstone deixou o piloto espanhol otimista relativamente a 2018. E numa mensagem aos fãs disparou: “Bons tempos estão para vir. Debatemo-nos, mantivemos a motivação bem alta e a equipa está mais forte agora do que há três anos”.

Depois das primeiras voltas com o novo monolugar da McLaren, Alonso disse que se sentiu “ótimo” a bordo, ainda que tenha rodado a relativamente baixa velocidade. “É sempre um momento especial quando se guia um carro pela primeira vez. Tudo parece bom. Estou ansioso por fazer uma volta a sério a fundo. Até agora o carro parece bom. Andamos atrás de outros carros, com câmaras a filmar e coisas como essas, por isso não andamos a fundo, mas é bom para os patrocinadores”, referiu o piloto asturiano.

“Para nós é a primeira sensação com o banco, os pedais, o conforto da posição de condução. Para os tipos da equipa foi importante verificar se tudo estava bem, as temperaturas, se é preciso fazer ajustes à carroçaria. A boa coisa destes dias é a parte emocional. Depois de trabalho intenso na fábrica nos últimos meses estou muito orgulhoso com a equipa. Finalmente o dia chegou, o motor funcionou, o carro andou e estamos todos contentes”, acrescentou Fernando Alonso.