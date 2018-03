Nas Notícias Novo bispo do Porto assume funções a 15 de abril Por

D. Manuel Linda vai assumir a liderança da diocese do Porto no dia 15 de abril deste ano, visto que esta é a data do seu aniversário.

Nomeado pelo Papa Francisco a 15 de março, D. Manuel Linda substitui D. António Francisco dos Santos, que faleceu a 11 de setembro de 2017.

Até agora, D. Manuel Linda desempenhava funções nas comunidades católicas das Forças Armadas e de Segurança.

“Todos quantos integram esta porção do Povo de Deus afirmam a sua disposição em colaborar, com lealdade e filial obediência, com o Bispo agora chegado”, explica a Diocese do Porto, em nota publicada pela Renascença.

Depois de ser nomeado pelo Papa Francisco, D. Manuel Linda confessou que entre as suas prioridades estão o combate à pobreza.

“É uma das minhas prioridades, sem dúvida alguma”, disse à Agência Ecclesia e à Renascença.

Ordenado padre em Vila Real a 10 de junho de 1981, D. Manuel Linda tem 61 anos e já desempenhou, entre outras funções na estrutura da igreja, a função de bispo auxiliar de Braga.

Natural da freguesia de Paus, no concelho de Resende, que pertecen à diocese de Lamego, D. Manuel Linda nasceu a 15 de abril de 1956.

O novo responsável pela diocese do Porto frequentou o Seminário Menor, em Resende, e o Maior, em Lamego.

D. Manuel Linda também passou pelo Instituto de Ciência Humanas e Teológicas do Porto.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar