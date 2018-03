Banca Novo Banco reduz 608 trabalhadores em 2017 Por

O Novo Banco reduziu o número de trabalhadores em 608 no ano passado, segundo as contas de 2017 hoje divulgadas.

No final de 2017, o banco tinha 5.488 trabalhadores, menos 608 do que os 6096 do final de 2016.

Apenas em Portugal, o banco tinha no final do ano passado 5156 trabalhadores, menos 531 face a 2016 (5687).

Já na atividade internacional o banco tinha 332 funcionários em dezembro passado, menos 77 do que os 409 de 2016.

O Novo Banco teve prejuízos de 1395,4 milhões de euros em 2017, acima dos 788,3 milhões de euros, devido à constituição de “elevados montantes” de provisões, segundo comunicou a instituição ao mercado.

Quanto ao resultado operacional, esse foi positivo em 341,7 milhões de euros em 2017, abaixo dos 386,6 milhões de euros de 2016.

