Nas Notícias Novo aumento dos casos de sarampo Por

O número de infetados com o vírus do sarampo volta a aumentar. De acordo com a mais recente atualização da Direção-geral da Saúde (DGS) este número subiu para 68. São mais dois casos do que na quinta-feira.

Nesta sexta-feira, a DGS explica que tem ainda 32 casos sob investigação.

Estes casos têm, na sua grande maioria, ligação ao Hospital de Santo António, no Porto.

Quanto aos números deste novo surto de sarampo, a DGS faz saber ainda que nove pessoas já estão numa fase em que podem dizer estarem já curadas, ao passo que outras 49 ainda estão doentes.

A DGS tem apelado a que as pessoas tomem precauções e, no caso de suspeitarem estar num quadro de sarampo, são desaconselhadas a deslocarem-se, primeiramente, a unidades hospitalar.

As autoridades de saúde pedem que, se existir essa suspeita, as pessoas “devem procurar as linhas de Saúde 24”, antes de procurarem urgências, sob pena de propagarem o vírus.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar