Novadriver testou Golf TCR no Autódromo do Estoril

A equipa de César Campaniço esteve no Autódromo do Estoril para realizar testes com o seu Volkswagen Golf TCR, que guiado por José Cautela.

Foi apenas um primeiro contacto do piloto lisboeta com o carro alemão, numa altura em que o Team Novadruver não definiu os planos para a nova temporada, que poderão passar pela disputa do Campeonato de Portugal de Velocidade de Turismos TCR.

Foram poucos quilómetros de José Cautela, numa pista onde também rodavam outras viaturas, mas ficou desde já a noção do que é tripular o Golf TCR. O piloto estreou-se na competição na última prova de 2018, em Portimão, e o objetivo é competir a tempo inteiro este ano.

De referir que o Campeonato Nacional de Velocidade Turismos (CPVT) se inicia precisamente no Autódromo do Estoril em abril, e inclui mais quatro provas, com duas visitas a Braga, e uma a Vila Real e Algarve.