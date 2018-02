Apresentações/Novidades Nova Volvo V60 redefine critérios de qualidade e conforto Por

Apresentada ‘online’, a nova Volvo V60 traduz a atual tendência da gama da marca sueca em termos de design e conceção, redefinindo critérios de qualidade e conforto.

Sem trair a tradição de robustez e estética que a traduzem, esta nova carrinha da Volvo utiliza a nova plataforma SPA (Scalable Product Architecture), utilizada já na mais recente geração dos modelos 90 e XC60. Significa também elegância e versatilidade, para um subsegmento onde a marca escandinava já vendeu mais de seis milhões de veículos.

Olhando para o conjunto grelha/faróis – a nova identidade da marca – encontramos caminhos estéticos utilizados recentemente pela Volvo, e que visam distinguir a marca num segmento muito competitivo; o das ‘station premium’. Por isso o cuidado com o detalhe teria que ser grande, como foi. O traçado suave de certas linhas coabitam com algumas outras esculpidas, como sucede com as zonas onde estão situados os faróis espalhadores dianieros. Um visual compacto mas ao mesmo tempo refinado. O ‘spoiler’ do tejadilho apenas vinca a natureza dinâmica do conjunto.

O habitáculo desta nova V60 reflete um pouco da estética exterior, combinando o design escandinavo com a inspiração nos artesões suecos. Mas tudo transpira qualidade de construção e o requinte que se pede a um modelo ‘premium’. Os assentos soberbos, o controlo da climatização ajustável individualmente, foram um todo juntamente com o design limpo do tablier de bordo, com o padrão diamante dos botões de comando e o painel central dão o toque único para a sensação de luxo a bordo.

Já é uma tradição que um Volvo tenha uma ergonomia irrepreensível, e esta carrinha não é exceção. Os bancos dianteiros estão moldados para darem um apoio e conforto ideais para condutor e passageiro, ao mesmo tempo que têm a distância certa para o alcance dos comandos.

O espaço para as pernas também é referencial e contribui também para o bem estar a bordo, à imagem do que sucede com o tejadilho panorâmico, opcional mas que inunda o interior de luz, ou do sistema de climatização de quatro zonas, em que os passageiros do banco traseiro também podem selecionar a sua temperatura ideal, enquanto a tecnologia CleanZone filtra o ar que entra no habitáculo para ajudar a remover pó, pólen, partículas e odores.

Mas não são só os ocupantes que são beneficiado com os índices de habitabilidade da nova V60. As bagagens também, pois o espaço para elas cifra-se nos 529 litros, não tendo qualquer intromissão da suspensão traseira. O portão da bagageira é elétrico e permite abertura através de um botão no painel de instrumentos ou então usando a função que permite usar o pé sob o pára-choques traseiro. Há também uma fixação de mala rebatível na passageira, que se ergue no piso da mesma, impedindo que as bagagens deslizem, para além de um compartimento escondido para guardar objetos de valor. As costas dos bancos traseiros são rebatíveis, bastando um toque de um botão sem que seja necessário aceder pelas portas laterais traseiras.

O condutor desta nova carrinha da Volvo beneficia um chassis e suspensão que para além de proporcionarem um controlo notável, permitindo um modo de condução dinâmico, contribuem também para o conforto a bordo.

O trem dianteiro é servido por um conjunto desportivo com geometria de duplo braço triangular, otimizando o contato entre a superfície do pneu e a estrada. Atrás, o eixo integral apresenta uma sofisticada mola de lâmina transversal concebida em materiais compósitos, e destinada ao difrute de uma condução viva e dinâmica sem comprometer o conforto de rolamento. Estão disponíveis quatro modos de condução, que permitem escolher a configuração preferida para o motor, a caixa de velocidades, o acelerador e a direção.

Em termos de segurança, e como qualquer Volvo que se preza, a nova V60 é uma referência, incorporando já todas as inovações lançadas nos modelos mais recentes da marca sueca, como o ‘Oncoming Mitigation’ com travagem, que permite a imobilização automática e prepara os cintos de segurança para ajudar a reduzir o efeito de uma colisão.

A Safety Carge é outra das novidades contempladas, tal como o Lane Keeping Aid, que de forma suave redireciona o carro para a sua trajetória, o Run-Off Mitigation, que deteta uma saída involuntária da estrada, recorrendo à direção e, se necessário aos travões, ou o BLIS que usa sensores de radar na parte traseira do carro para monitorizar o ambiente envolvente alertando o condutor em caso de veículos se aproximarem no seu ângulo morto ou demasiado depressa por trás. O Driver Alert Control serve para alertar o condutor se esteve estiver sonolento ou desatento, enquanto a função Pilot Assist oferece condução semi-autónoma até 130 km/h em estradas com marcações no piso e sem um veículo à frente.

Os motores que estão previstos para a nova Volvo V60 são os que correspondem às D3, D4 diesele e T5 e T6 a gasolina, estando previstas novas opções, incluindo um novo propulsor elétrico.