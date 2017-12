Nacional A noite de Natal de Cristiano Ronaldo Por

Cristiano Ronaldo passou a noite de Natal em família e fez questão de partilhar o momento nas redes sociais, com uma fotografia onde surge acompanhado pelos quatros filhos, pela mãe, pelas irmãs e pelos sobrinhos.

A família do craque português cresceu consideravelmente neste ano com o nascimento dos gémeos Eva e Mateo e, mais recentemente, com Alana Martina, fruto da relação de Ronaldo com Georgina Rodríguez.

O capitão de Portugal fez questão de partilhar o momento nas redes sociais, numa fotografia que espelha o ambiente vivido no seio familiar de Ronaldo.

“Feliz Natal, paz, amor, Deus e saúde = Família”, escreveu o ‘melhor do mundo’.

Este foi também mais um ano de proezas para CR7, com a conquista da quinta Bola de Ouro – que lhe permitiu igualar Messi – bem como de vários troféus coletivos ao serviço do Real Madrid.

