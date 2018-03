Apresentações/Novidades Nissan testa táxis autónomos Por

Numa colaboração com a DeNA, a Nissan iniciou testes com táxis totalmente autónomos Easy Ride, em situação real. Um serviço que deverá estar operacional no início de 2020.

A marca japonesa mostra que continua a apostar na vanguarda tecnológica, e esta quinta-feira deu começo aos testes com automóveis-robô, que a Nissan e DeNA estão a desenvolver.

O Easy Ride está projetado como um serviço de mobilidade para qualquer pessoa que deseje deslocar-se para o seu destino num automóvel robô.

O teste em situação real realiza-se no distrito de Minatomirai, em Yokohama (Japão) e os participantes viajam em automóveis equipados com tecnologia de condução totalmente autónoma num trajeto de 4,5 quilómetros, entre a sede global da Nissan e o centro comercial Yokohama World Porters.

Para este ensaio a Nissan a DeNA prepararam um centro de monitorização remoto, que recorre às mais avançadas tecnologias para fazer o seguimento das viagens.

As duas empresas utilizam também uma aplicação móvel dedicada ao efeito, com os passageiros (voluntários) a poderem introduzir o que pretendem através de texto ou voz a partir de uma lista de destinos recomendados. Um ecrã integrado no automóvel vai apresentar uma seleção de cerca de 500 eventos e pontos de interesse recomendados.

Este primeiro ensaio real vai permitir à Nissan e à DeNA aprender com a experiência decorrente da participação do público, uma vez que as duas empresas procuram iniciativas comerciais futuras, trabalhando para no futuro desenvolver novos conceitos de serviços em ambientes sem condutor, expansão de rotas do serviço, logística de distribuição de veículos, processos de recolha/entrega e suporte multilinge.

Inicialmente a Nissan e a DeNA pretendem lançar o Easy Ride num ambiente limitado, para depois, no início de 2020, introduzir um serviço integral. Com os clientes a descobrirem novos destinos locais, as duas empresas esperam que o sistema ajude também a estimular a mobilidade autónoma nas cidades e bairros.