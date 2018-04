Nacional “Ninguém se eterniza na televisão”, admite Judite de Sousa Por

O futuro de Judite de Sousa começou ontem. A pivô da TVI lembrou que “ninguém se eterniza na televisão” e apresentou um novo projeto, uma “alternativa profissional” para contar memórias e histórias.

Num hotel, em Lisboa, a subdiretora da estação de Queluz apresentou oficialmente o blogue a que dá o nome, criado para “criar vínculos emocionais com os leitores”.

“É um projeto exclusivamente meu, que vai viver de conteúdos a nível da atualidade e da opinião, sobre as mais diversas temáticas da vida: o amor, a morte, a vida, a paixão”, descreveu.

A iniciativa começou a ser pensada há um ano, até porque a jornalista tem a “perfeita noção de que a televisão não dura para sempre”.

“É necessário procurar alternativas profissionais. Foi uma necessidade que senti de pensar no futuro a médio e a longo prazo”, salientou Judite de Sousa.

“É necessário termos os pés bem assentes na terra, reiterou: “Eu tenho muitos defeitos, mas tenho uma qualidade, sou muito lúcida. Sempre conduzi a minha carreira com muita lucidez”.

Uma “qualidade” que muitos colegas da televisão não têm, insinuou.

“Vai haver um momento de mudança, de renovação geracional e é importante que os jornalistas que estão no ecrã percebam que esse momento vai chegar e que tenham alternativas profissionais de forma a que, quando o ‘quadradinho’ acabar, não fiquem tristes nem depressivos, a tomar medicamentos porque saíram do ecrã”.

Já Judite de Sousa ainda está “muito jeitosa” para continuar a apresentar os noticiários da TVI.

“Não estou a pensar reformar-me”, garantiu: “Digo isto no sentido de longo prazo, qualquer pessoa lúcida, sensata e inteligente tem de preparar o futuro”.

Um futuro que, no caso da jornalista, é o passado.

“Fui testemunha profissional de grandes acontecimentos que marcaram a história do século XX e já deste século. Tenho muitas memórias e muitas histórias para partilhar com as pessoas”, lembrou.

