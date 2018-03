Fórmula 1 Nico Hulkenberg prevê luta cerrada atrás do top três Por

Sexta classificada no Campeonato de Construtores de F1 em 2018, a Renault não estabeleceu um objetivo preciso em 2018, mas Nico Hulkenberg antevê que a luta vá ser cerrada atrás do top três, formado por Mercedes, Red Bull e Ferrari.

O novo R.S.18 mostrou-se prometedor nos testes de pré-época em Barcelona, mas certezas só chegarão no próximo fim de semana na Austrália, no primeiro Grande Prémio da temporada.

Hulkenberg espera que a Renault tenha dado um passo em frente relativamente a 2017, mas sem estabelecer de antemão um objetivo preciso. “Preparamos o melhor possível a época. Não estou certo da hirerarquia para o quarto lugar. Penso que será muito equilibrado com outras equipas”, referiu o alemão numa conferência realizada em Melbourne.

“A Haas mostrou estar bem ao nível da performance, a McLaren também, mas Melbourne também não é a melhor das referências a este nível, já que a pista é um pouco particular. O mais importante para a equipa consistirá em ir melhorando ao longo da época para se aproximar nos lugares cimeiros”, destaca o piloto alemão.

É esperada chuva na capital do estado australiano de Vitória, e isso poderá baralhar um bocado as coisas, sendo que no passado Hulkenberg já mostrou dar-se bem com a pista molhada, conseguindo uma memorável ‘pole position’ no Brasil, em 2010, quando corria pela Williams. “Sempre adorei as condições instáveis senão as mais molhadas. Gosto muito quando está chuvoso pois estou sempre disposto a enfrentar qualquer desafio”, afirma o germânico a propósito.