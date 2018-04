Desporto Nick Kyrgios falha Estoril Open devido a lesão e espera voltar em 2019 Por

O tenista australiano Nick Kyrgios, número 25 do ‘ranking’ mundial, vai falhar o Estoril Open e o Masters 1000 de Madrid para cumprir uma paragem de recuperação de uma lesão no cotovelo, anunciou hoje o jogador.

“Estou a combater uma lesão no cotovelo desde a Taça Davis contra a Alemanha em Brisbane (…). Segui o conselho do meu fisioterapeuta e do médico para efetuar uma injeção de cortisona diretamente no cotovelo. O que significa que não poderei jogar no Estoril e em Madrid, e que me deixa muito desiludido”, escreveu o jogador na sua conta na rede social Twitter.

Kyrgios, de 22 anos, era uma das principais figuras do torneio lisboeta, tendo sido no Estoril em 2015 que o tenista australiano jogou então a sua primeira final no circuito ATP, batido então pelo francês Richard Gasquet (6-3 e 6-2).

“Adoro jogar no Estoril, é onde fiz a minha primeira final do circuito e os adeptos portugueses são fantásticos, a organização do evento é brilhante (…). Pretendo voltar ao Estoril em 2019. Peço desculpa aos meus fãs no Estoril e em Madrid, mas tenho de tratar o cotovelo para jogar ao nível exigido, espero que percebam”, acrescentou o australiano

Para o Estoril Open estão anunciados os nomes do sul-africano Kevin Anderson, oitavo do mundo, e do britânico Kyle Edmund, atual 23.°.

A edição 2018 do Estoril Open, único torneio português do ATP World Tour, realiza-se de 28 de abril a 06 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.

