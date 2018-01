Desporto Neymar poderá rumar ao Real Madrid… se vencer a Liga dos Campeões Por

Neymar poderá ser a figura do próximo verão. O presidente do Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, terá prometido ao craque brasileiro que o deixará sair no final da temporada caso o emblema francês vença a Liga dos Campeões.

É a notícia do dia no desporto, que tem merecido amplo destaque na imprensa espanhola.

De acordo com o Goal.com, Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, terá prometido a Neymar uma transferência no verão, caso o emblema da capital francesa vença a Liga dos Campeões.

Em Espanha, recorde-se, a compra de Neymar por parte do Real Madrid tem sido amplamente explorada, chegando até a ser avançada a possibilidade de Cristiano Ronaldo abandonar o clube.

No entanto, segundo esta fonte, para a transferência acontecer, Neymar terá que vencer a Liga dos Campeões. Curiosamente, os dois emblemas defrontam-se nos oitavos de final da prova, com o primeiro jogo a ser disputado em Madrid, a 14 de fevereiro.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar