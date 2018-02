Local Neve obriga a cortar trânsito na A24 e no IP4 Por

A queda de neve no distrito de Vila Real obrigou ao corte de duas vias da região: a A24 e o IP4.

A circulação do trânsito está interrompida no Alto de Espinho, no IP4, na A24, desde a tarde desta terça-feira.

Segundo avança a agência Lusa, que cita fonte da GNR, há diversos constrangimentos no distrito de Vila Real e “o corte temporário do IP4 na zona do Marão, e da A24 em Fortunho”.

Na origem desta medida está a queda de neve, que obrigou as autoridades a redirecionar a circulação para estradas alternativas.

Não se sabe quando será restabelecido o trânsito naquelas duas artérias, duas importantes vias da região.

