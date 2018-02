Desporto Neve obriga Desportivo de Chaves a cancelar treino Por

O treino marcado pelo Desportivo de Chaves para esta quarta-feira teve de ser cancelado, devido à neve, que pintou o relvado de branco. Uma imagem divulgada pelo clube conta-nos a história.

O nevão que caiu sobre Trás-os-Montes, nesta terça-feira, provocou momentos de rara beleza, como o despertar de Bragança, mas também alguns constrangimentos, desde o corte de vias de trânsito ao encerramento de escolas.

Em Chaves, impediu o regresso ao trabalho. O plantel do clube local tinha previsto um apronto para hoje – tendo em vista a preparação do encontro com Tondela, que se disputa no domingo, às 11h45 – mas o treino teve de ser cancelado.

As imagens dizem-nos porquê: