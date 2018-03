Motores Neuville lidera super especial do Rali do México Por

A tradicional super especial da Guanajuato deu início às ‘hostilidades’ do Rali do México na noite de quinta-feira, permitindo a Thierry Neuville começar a terceira prova do WRC como tinha terminado a segunda, a liderar.

O belga da Hyundai foi o mais rápido no percurso de 2,53 km, que cumpriu em 2m06,7s, batendo por 1,9s Ott Tanak, da Toyota, com o Campeão do Mundo Sebastien Ogier a ser terceiro a 2s. O top cinco foi completado por Jari-Matti Latvala e Esapekka Lappi, nos restantes Toyota Yaris WRC.

Kris Meeke foi o melhor dos Citroën C3 WRC. O britânico fora o melhor no ‘shakedwon’ mas não conseguiu repetir esse feito neste ‘aperitivo’ quedando-se pelo sétimo tempo, enquanto o regressado Sebastien Loeb não conseguiu ir além do 10º tempo, gastando mais 4,7s do que Neuville, sendo Dani Sordo o mais lento dos homens da Hyundai, ao quedar-se com oitavo tempo.

Teemu Suninen foi o mais lento dos pilotos dos WRC, ao rubricar o 11º tempo no terceiro dos Ford Fiesta WRC da M-Sport.

Classificação após PE 1

1º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) 2m06,7s

2º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 1,9s

3º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford) + 2,0s

4º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 2,5s

5º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota) + 2,9s

6º Andreas Mikkelsen/Anders Jaegger (Hyundai) + 3,2s

7º Kris Meeke/Paul Nagle (Citroën) + 3,5s

8º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 4,5s

9º Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford) + 4,6s

10º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Citroën) + 4,7s