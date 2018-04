Motores Neuville admite “um pouco de frustração” após a Volta à Córsega Por

Apesar de ter estado na luta pela segunda posição no primeiro rali de asfalto do Campeonato do Mundo de 2018, Thierry Neuville admite “um pouco de frustração” com a terceira posição alcançada.

O piloto belga da Hyundai mostrou a espaços ter um excelente ritmo, que se não conseguiu igualar o de Sebastien Ogier, o vencedor da prova, pelo menos permitia-lhe pensar num segundo lugar que limitasse a perda de pontos para o Campeão do Mundo.

Mas o despique com Ott Tanak acabaria por ser desfavorável a Neuville, ainda que a terceira posição seja um resultado importante, tanto para si como para a equipa, apesar dos 17 pontos de défice que agora tem para o líder do campeonato.

“É bom terminar no pódio, mas senti um pouco de frustração durante o fim de semana. Embora tenhados feito fortes tentativas não conseguimos igualar as duplas líderes no campeonato”, referiu o belga após a prova corsa.

“Temos de nos contentar com os resultados que alcançamos até agora. Garantimos um lugar no pódio e também conquistamos pontos importantes no campeonato de construtores. Em geral estou satisfeito com o resultado final, mas em termos de performance global não estávamos com o ritmo certo neste fim de semana”, rematou Thierry Neuville.