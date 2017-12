Nacional “Nenhum dos poucos choros de bebés que eu ouvi, era o dos meus”, desabafa Luciana Abreu Por

O parto prematuro de Luciana Abreu continua bem presente no coração da atriz, que publicou esta segunda-feira um desabafo delicado nas redes sociais. Luciana precisou de uma transfusão de sangue na noite da véspera de Natal.

Luciana Abreu deu à luz no sábado passado, mas as gémeas, Lamour e Lavir, nasceram antes do tempo, pelo que as recém-nascidas e a atriz continuam internadas.

Neste dia de Natal, a cantora partilhou um testemunho sensível no Instagram, dando conta da noite “gélida e interminável” que viveu.

“Vou confessar-vos e sinto que o deva fazer, o silêncio da Noite de Natal, nos corredores deste emblemático Salva Vidas, cheio de excelentes e grandiosos profissionais, aqueceram a minha alma, nesta noite que para mim já havia sido tão fria, em tempos, mas que nunca havia sido tão gélida e interminável”, escreveu.

A atriz recordou esta noite especial em “solidão” e “impotência” perante a ausência das duas filhas, apesar da companhia do marido, Daniel Souza.

“Nenhum dos “poucos“ choros de bebés que eu ouvi, era o dos meus. A impotência, a solidão, a fraqueza do corpo que não responde, misturados com a saudade de não as sentir em mim e de não saber se as volto… O amor incondicional, de toda uma equipa que vive, para aquecer o coração das mães, para nos diminuir as dores físicas, aconchegarem as dores de espírito e salvarem a vida do nosso bem mais precioso, os nossos filhos. Os ANJOS DA GUARDA. O sofrimento das minhas “ eternas “ pequeninas em casa, a passarem o primeiro Natal sem a Mamã.”

No longo desabado, Luciana Abreu dá ainda conta do “orgulho” e gratidão que sente por toda a família.

“Estou orgulhosa e muito grata a toda a minha família, por conseguirmos viver sempre todos os anos, o verdadeiro espírito de Natal. Amizade, o amor, a tolerância, o respeito, a dignidade, a bondade, a partilha, o espírito de sacrifício, o verdadeiro sentido da palavra Natal, que representa o nascimento de Jesus, a vida e não as prendas/lembranças que são trocadas, mas que indiscutivelmente alegram qualquer criança”.

A atriz termina o seu testemunho sublinhando o espírito de “feras” das recém-nascidas, agradecendo todo o apoio que tem recebido e fazendo um apelo.

“Aproveito para vos pedir, que continuem a dar sangue, uma vez que eu sou dadora há anos e ontem precisei de levar uma transfusão”, terminou.

As filhas de Luciana Abreu, recorde-se, estão em incubadoras devido ao parto antes do tempo, pelo que a atriz chegou a admitir que as gémeas se encontram a “lutar pela vida”.

