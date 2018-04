Desporto “Nenhum avançado pode ser mais completo do que Cristiano”, diz defesa do Bayern Por

A dois dias do duelo para a Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Bayern, o defesa alemão Jérôme Boateng teceu rasgados elogios ao astro português, considerando-o uma “máquina”.

Depois do avançado Sandro Wagner considerar Ronaldo “fantástico”, que “marca mais golos nos jogos que nos treinos”, foi a vez do defesa do Bayern Munique se render ao internacional português.

Em entrevista à revista Kicker, considerou que “nenhum avançado pode ser mais completo do que Cristiano”.

“Remata com o pé direito, com o pé esquerdo, de cabeça, sempre com perfeição. Em frente à baliza adversária é uma máquina. (…) Não dá para anulá-lo totalmente, consegue sempre criar oportunidades no jogo, porque tem um excelente sentido de desmarcação e um grande timing”, assegura.

Boateng admite que “tem experiências positivas e negativas” com Ronaldo, dado que, pela seleção, a Alemanha consegue “neutralizá-lo” muitas vezes, mas a nível de clubes as coisas são diferentes.

“Tirá-lo do jogo representa 50 por cento do trabalho, mas os outros jogadores do Real Madrid são demasiado bons”, atirou.

A primeira mão das ‘meias’ da Liga dos Campeões disputa-se na quarta-feira, na Alemanha. Esta terça-feira, Roma e Liverpool discutem o outro encontro, em Itália.

Os jogos têm início marcado para as 19h45.

