Nelson Évora conquista medalha de bronze nos mundiais de pista coberta

Nelson Évora conquistou este sábado uma medalha de bronze em triplo salto nos Mundiais de Atletismo de pista coberta, em Birmingham.

O atleta português fez um salto de 17,40 metros, marca que lhe valeu a medalha de bronze e lhe permitiu bater o recorde nacional em pista coberta, fixado em 17,33 metros.

Nelson Évora completou um pódio composto por Will Cayne, com 17,43 metros, e pelo brasileiro Almir dos Santos, com 17,41 metros.

O salto do português ficou apenas a três centímetros da medalha de ouro conquistada pelo norte-americano.

O atleta do Sporting conquistou aquela que foi a 13.ª medalha para Portugal em Mudais de pista coberta, a primeira desde 2010, quando Naide Gomes alcançou a prata no salto em comprimento.

