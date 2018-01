Neil Diamond diagnosticado com doença de Parkinson

O lendário cantor norte-americano, Neil Diamond, anunciou a retirada dos palcos, depois de ter sido diagnosticado com a doença de Parkinson. “Um agradecimento especial ao meu público, leal e dedicado. Ficarei eternamente agradecido pelo vosso apoio. Esta viagem foi tão boa, tão boa, tão boa, graças a vocês”, revelou.

A doença marca a despedida do histórico cantor, que estava em digressão, a compor e a gravar, em plena atividade, apesar dos seus longos 76 anos.

Por recomendação médica, vai afastar-se dos palcos, depois de ter sido diagnosticado com a doença de Parkinson.

“É com grande relutância e deceção que eu anuncio minha retirada da digressão. Sinto uma honra profunda em poder ter atuado nestes 50 anos de carreira. Continuo manter-me em atividade”, referiu Diamond, citado pelo The Mirror.

As próximas datas da digressão, na Austrália e Nova Zelândia, já foram canceladas, segundo pode ler-se numa declaração publicada no site oficial do cantor.

“O início da doença dificultou a viagem e as atuações, mas permitirá a Neil Diamond continuar a escrever, gravar e desenvolver novos projetos”, refere ainda a mesma nota.

Neil Diamond nasceu em Brooklyn, Nova Iorque, no dia 24 de janeiro de 1941. É um dos ícones da música mundial, desde as décadas de 60 e até à atualidade.

