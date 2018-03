Nas Notícias Negrão inicia purga na bancada do PSD Por

O novo líder da bancada parlamentar do PSD começou a limpeza. Fernando Negrão afastou três assessores que ‘herdara’ da direção de Hugo Soares.

Dois dos afastados eram aliados desde a primeira hora do anterior presidente do PSD, Passos Coelho. Agora com Rui Rio à frente do partido, Fernando Negrão ‘livrou-se’ de António Valle e Rudolfo Rebelo.

A outra afastada foi Anabela Mendes, que chegou a fazer a comunicação do Ministério da Justiça quando na tutela estava Paula Teixeira da Cruz.

Anabela Mendes era assessora da bancada laranja desde janeiro, ainda Hugo Soares não tinha dado o lugar a Fernando Negrão.

A ligação de António Valle ao PSD datava de 2010, sempre com proximidade a Passos Coelho, de quem Rudolfo Rebelo foi assessor para os assuntos económicos.

Sem citar qual, o Jornal de Notícias adiantou que um dos assessores afastados acusou Fernando Negrão de ter mentido a toda a equipa, depois de há duas semanas ter prometido que ninguém seria afastado.

Essa fonte referiu-se à direção parlamentar do PSD com termos como “pequenez, mesquinhez e falta de dignidade”.

