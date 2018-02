Nas Notícias Negrão teve 39 por cento dos votos Por

Estão praticamente fechadas as contas da votação para eleger a nova direção da bancada parlamentar do PSD. Fernando Negrão, o único candidato à liderança, terá recolhido apenas 39 por cento dos votos.

Foram votar 88 dos 89 deputados laranjas. Pedro Pinto, que lidera a distrital de Lisboa, escolheu não participar no sufrágio.

Contas feitas, houve mais sociais-democratas a votar ‘contra’ Negrão (32 votos brancos e 21 nulos) do que os 35 a favor.

Ainda assim, a votação de 39 por cento é suficiente para eleger o (único) candidato como sucessor de Hugo Soares à frente da bancada parlamentar do PSD.

“Foi eleito o deputado Fernando Negrão para líder do grupo parlamentar com 39,7 por cento”, indica a ata da eleição, divulgada pela assessora do grupo parlamentar.

A direção liderada por Fernando Negrão é composta pelos vice-presidentes Adão Silva, António Leitão Amaro, Margarina Mano, Rubina Berardo, Emídio Guerreiro, Carlos Peixoto, António Costa Silva e pelos secretários Manuela Tender, Clara Marques Mendes e Bruno Coimbra.

De referir que Adão Silva, António Leitão Amaro, Margarina Mano transitam da equipa de Hugo Soares.

‘Desapareceram’ dois votos

Feitas as contas, ‘desapareceram’ dois votos com que o novo líder da bancada poderia contar.

Aos 11 votos da direção, seriam de adicionar mais 24, o número dos deputados convidados para funções de coordenação nas comissões parlamentares.

A estes 35 deviam juntar-se os votos de dois deputados que integram a direção de Rui Rio, Feliciano Barreiras Duarte (secretário-geral do PSD) e António Topa (vogal da comissão política).

Eram 37 votos ‘certos’ à partida, mas as eleições finalizaram com apenas 35 a favor.

